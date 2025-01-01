문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeResult 

Result

마지막 요청 결과의 구조 복사본 가져오기.

void  Result(
   MqlTradeResult&  result      // 참조
   ) const 

매개변수

결과

[out]  복사를 위한 MqlTradeResult 유형 구조 참조.

값 반환

없음.