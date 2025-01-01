DocumentaciónSecciones
Obtiene el período de validez de la orden, utilizada en la última petición.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  RequestTypeTime() const 

Valor devuelto

Período de validez de la orden (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_TIME), utilizada en la última petición.