RequestTypeTime

Obtém o período de validade da ordem, utilizado no último pedido.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  RequestTypeTime() const 

Valor de retorno

O período de validade da ordem (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME), utilizado no último pedido.