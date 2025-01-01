DocumentationSections
Retourne la période de validité de l'ordre, utilisé dans la dernière requête.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  RequestTypeTime() const 

Valeur de retour

La période de validité de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME), utilisé dans la dernière requête.