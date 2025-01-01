文档部分
RequestTypeTime

获取最后一笔请求使用的订单有效期。

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  RequestTypeTime() const 

返回值

最后一笔请求使用的订单有效期 (值为 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 枚举)。