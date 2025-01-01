DocumentaçãoSeções
Request

Obtém a cópia da última estrutura de pedido.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // target structure
   ) const 

Parâmetros

request

[Out]  Referente a estrutura do tipo MqlTradeRequest.

Valor de retorno

Nenhum.