Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTradeRequest 

Request

Erhält eine Kopie der Struktur der letzten Anfrage.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // Referenz
   ) const

Parameter

request

[out]  Referenz auf die Struktur für Kopieren.

Rückgabewert

Nichts.