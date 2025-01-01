ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeRequest 

Request

直近のリクエスト構造体のコピーを取得します。

void  Request(
  MqlTradeRequest&  request      // コピー元の構造体
  ) const 

パラメータ

request

[out] MqlTradeRequest 型の構造体への参照

戻り値

なし