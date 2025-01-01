DocumentaciónSecciones
Request

Obtiene la copia de la estructura de la última petición.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // estructura objetivo
   ) const 

Parámetros

request

[out]  Referencia a la estructura de tipo MqlTradeRequest.

Valor devuelto

Ninguno.