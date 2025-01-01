DocumentationSections
Request

Retourne une copie de la structure de la dernière requête.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // structure destination
   ) const 

Paramètres

request

[out]  Référence à une structure de type MqlTradeRequest.

Valeur de retour

Aucune.