DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeRequest 

Request

Ottiene la copia dell'ultima struttura richiesta.

void  Request(
   MqlTradeRequest&  request      // struttura target
   ) const 

Parametri

request

[out]  Riferimento alla struttura di tipo MqlTradeRequest.

Valore di ritorno

Nessuno.