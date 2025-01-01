Buy

Ouvre une position longue avec les paramètres spécifiés.

bool Buy(

double volume,

const string symbol=NULL,

double price=0.0,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

const string comment=""

)

Paramètres

volume

[in] Volume de la position.

symbol=NULL

[in] Symbole de la position. Si le symbole n'est pas spécifié, le symbole courant est utilisé.

price=0.0

[in] Prix. Si le prix n'est pas spécifié, le prix Ask du marché courant est utilisé.

sl=0.0

[in] Prix du Stop Loss

tp=0.0

[in] Prix du Take Profit

comment=""

[in] Commentaire.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode Buy(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par ResultDeal().