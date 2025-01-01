- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
Buy
Apre una posizione long con i parametri specificati.
|
bool Buy(
Parametri
volume
[in] Volume della posizione.
symbol=NULL
[in] Simbolo della posizione. Se il simbolo non è specificato, verrà utilizzato il simbolo corrente.
price=0.0
[in] Prezzo. Se il prezzo non è specificato, verrà usato il corrente prezzo Ask del mercato.
sl=0.0
[in] Prezzo Stop Loss.
tp=0.0
[in] Prezzo Take Profit.
comment=""
[in] Commento.
Valore di ritorno
true - in caso di successo del controllo della struttura, altrimenti false.
Nota
Il completamento di successo del metodo Buy (...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (trade server codice di ritorno) usando ResultRetcode() e il valore restituito da ResultDeal().