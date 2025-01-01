Buy

Eröffnet eine Long-Position mit den angegebenen Parametern.

bool Buy(

double volume,

const string symbol=NULL,

double price=0.0,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

const string comment=""

)

Parameter

volume

[in] Das angefragte Volumen der Position.

symbol=NULL

[in] Name des Handelsinstruments, für das eine Position eröffnet wird. Wenn kein Symbol angegeben ist, dann wird die Position für das aktuellen Symbol geöffnet werden.

price=0.0

[in] Der Preis zu welchem die Position eröffnet werden soll. Wenn kein Preis angegeben ist, dann wird die Position zum aktuellen Ask-Preis geöffnet werden.

sl=0.0

[in] Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.

tp=0.0

[in] Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.

comment=""

[in] Kommentar zur Position.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode Buy(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultDeal() zurückgegebenen Wert.