CExpertTrailing é uma classe base para os algoritmos cujo os objetivos são mover o nível de preço que finaliza as perdas de uma negociação (Trailing Stop), esta classe não faz nada, mas providencia as interfaces.

Como usar:

1. Preparar um algoritmo para trailing;
2. Criar a sua própria classe de trailing, herdado da classe CExpertTrailing;
3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.

Você pode encontrar exemplos da classe de trailing na pasta Expert\Trailing\.

Descrição

CExpertTrailing é uma classe base para implementação de algoritmos do Trailing Ttop.

Declaração

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Título

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

Descendentes diretos

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Métodos de classe

Verificação das Condições do Trailing Stop

 

virtual CheckTrailingStopLong

Verifica condições para modificar os parâmetros da posição comprada

virtual CheckTrailingStopShort

Verifica condições para modificar os parâmetros da posição vendida

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 