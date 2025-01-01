CExpertTrailing

CExpertTrailing é uma classe base para os algoritmos cujo os objetivos são mover o nível de preço que finaliza as perdas de uma negociação (Trailing Stop), esta classe não faz nada, mas providencia as interfaces.

Como usar:

1. Preparar um algoritmo para trailing;

2. Criar a sua própria classe de trailing, herdado da classe CExpertTrailing;

3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.

Você pode encontrar exemplos da classe de trailing na pasta Expert\Trailing\.

Descrição

CExpertTrailing é uma classe base para implementação de algoritmos do Trailing Ttop.

Declaração

class CExpertTrailing : public CExpertBase

Título

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertTrailing Descendentes diretos CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Métodos de classe

Verificação das Condições do Trailing Stop virtual CheckTrailingStopLong Verifica condições para modificar os parâmetros da posição comprada virtual CheckTrailingStopShort Verifica condições para modificar os parâmetros da posição vendida