CExpertTrailing
CExpertTrailing é uma classe base para os algoritmos cujo os objetivos são mover o nível de preço que finaliza as perdas de uma negociação (Trailing Stop), esta classe não faz nada, mas providencia as interfaces.
Como usar:
1. Preparar um algoritmo para trailing;
2. Criar a sua própria classe de trailing, herdado da classe CExpertTrailing;
3. Substituir os métodos virtuais em sua classe com os seus próprios algoritmos.
Você pode encontrar exemplos da classe de trailing na pasta Expert\Trailing\.
Descrição
CExpertTrailing é uma classe base para implementação de algoritmos do Trailing Ttop.
Declaração
class CExpertTrailing : public CExpertBase
Título
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
Hierarquia de herança
CExpertTrailing
Descendentes diretos
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
Métodos de classe
Verificação das Condições do Trailing Stop
virtual CheckTrailingStopLong
Verifica condições para modificar os parâmetros da posição comprada
virtual CheckTrailingStopShort
Verifica condições para modificar os parâmetros da posição vendida
Métodos herdados da classe CObject
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators