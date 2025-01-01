CExpertMoney
CExpertMoney é uma classe base de algoritmos para dinheiro e gestão de risco.
Descrição
CExpertMoney é uma classe base para implementação de classe de dinheiro e gestão de risco.
Declaração
class CExpertMoney : public CObject
Título
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
Hierarquia de herança
CExpertMoney
Descendentes diretos
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Métodos de classe
O acesso aos Dados Protegidos
Define o valor do parâmetro "Risk percent"
Inicialização
virtual ValidationSettings
Verifica as configurações
Verificação das Condições de Negociação
virtual CheckOpenLong
Obtém o volume para posição comprada
virtual CheckOpenShort
Obtém o volume para posição vendida
virtual CheckReverse
Obtém o volume para reversão de posição
virtual CheckClose
Verifica condições para fechar a posição aberta
Métodos herdados da classe CObject
Métodos herdados da classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators