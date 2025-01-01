DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertMoney 

CExpertMoney

CExpertMoney é uma classe base de algoritmos para dinheiro e gestão de risco.

Descrição

CExpertMoney é uma classe base para implementação de classe de dinheiro e gestão de risco.

Declaração

   class CExpertMoney : public CObject

Título

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

Descendentes diretos

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Métodos de classe

O acesso aos Dados Protegidos

 

Percent

Define o valor do parâmetro "Risk percent"

Inicialização

 

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

Verificação das Condições de Negociação

 

virtual CheckOpenLong

Obtém o volume para posição comprada

virtual CheckOpenShort

Obtém o volume para posição vendida

virtual CheckReverse

Obtém o volume para reversão de posição

virtual CheckClose

Verifica condições para fechar a posição aberta

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators