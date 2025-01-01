CExpertMoney

CExpertMoney é uma classe base de algoritmos para dinheiro e gestão de risco.

Descrição

CExpertMoney é uma classe base para implementação de classe de dinheiro e gestão de risco.

Declaração

class CExpertMoney : public CObject

Título

#include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase CExpertMoney Descendentes diretos CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Métodos de classe

O acesso aos Dados Protegidos Percent Define o valor do parâmetro "Risk percent" Inicialização virtual ValidationSettings Verifica as configurações Verificação das Condições de Negociação virtual CheckOpenLong Obtém o volume para posição comprada virtual CheckOpenShort Obtém o volume para posição vendida virtual CheckReverse Obtém o volume para reversão de posição virtual CheckClose Verifica condições para fechar a posição aberta