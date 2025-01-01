- Tipos de Objeto
Os objetos de gráficos Text, Label, Bitmap e Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL) podem ter uma de 9 maneiras diferentes de vincular suas coordenadas, as quais foram especificadas pela propriedade OBJPROP_ANCHOR.
|
Objeto
|
Identificador
|
X/Y
|
Largura/Altura
|
Data/Preço
|
Texto
|
–
|
–
|
Sim
|
–
|
Sim
|
Sim
|
etiqueta
|
Sim
|
Sim (apenas leitura)
|
–
|
Sim
|
Sim
|
Sim
|
Botão
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Sim (apenas leitura)
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
Bitmap Label
|
Sim
|
Sim (apenas leitura)
|
–
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Edit
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
–
|
etiqueta retangular
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
–
Na tabela são utilizadas as seguintes denominações:
- X/Y — as coordenadas do ponto âncora são especificadas em pixels em relação a um dos cantos do gráfico;
- Width/Height — os objetos têm largura e altura. Se você definir "apenas leitura", isso significa que os valores para largura e altura são calculados somente após o processamento do objeto no gráfico;
- Date/Price — as coordenadas do ponto âncora são definidas pelo par data/preço;
- OBJPROP_CORNER — define o ângulo do gráfico, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Pode ser um dos 4 valores de enumeração ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR — define a posição do ponto de âncora no objeto, e pode ser um dos 9 valores de enumeração ENUM_ANCHOR_POINT. Precisamente a partir desse ponto até ao canto selecionado são expecificadas as cordenadas em pixels;
- OBJPROP_ANGLE — define o ângulo de rotação do objeto no sentido anti-horário.
A variante necessária pode ser especificada usando a função ObjectSetInteger(chart_handle, object_name, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode), onde anchor_point_mode é um dos valores de ENUM_ANCHOR_POINT.
|
ID
|
Descrição
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Ponto de ancoragem no canto superior esquerdo
|
ANCHOR_LEFT
|
Ponto de ancoragem para a esquerda no centro
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Ponto de ancoragem no canto inferior esquerdo
|
ANCHOR_LOWER
|
Ponto de ancoragem abaixo no centro
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Ponto de ancoragem no canto inferior direito
|
ANCHOR_RIGHT
|
Ponto de ancoragem para a direita no centro
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Ponto de ancoragem no canto superior direito
|
ANCHOR_UPPER
|
Ponto de ancoragem acima no centro
|
ANCHOR_CENTER
|
Ponto de ancoragem rigorosamente no centro do objeto
Os objetos OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT e OBJ_CHART possuem um ponto de ancoragem fixo no canto superior esquerdo (ANCHOR_LEFT_UPPER).
Exemplo:
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
Objetos gráficos de Seta (OBJ_ARROW) têm somente 2 formas de linkar suas coordenadas. Os identificadores estão listados em ENUM_ARROW_ANCHOR.
|
ID
|
Descrição
|
ANCHOR_TOP
|
Ancoragem no lado de cima
|
ANCHOR_BOTTOM
|
Ancoragem no lado de baixo
Exemplo:
|
void OnStart()
Após a execução do script o gráfico se parecerá com esta figura.