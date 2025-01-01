Métodos de Vinculação de Objeto

Os objetos de gráficos Text, Label, Bitmap e Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP e OBJ_BITMAP_LABEL) podem ter uma de 9 maneiras diferentes de vincular suas coordenadas, as quais foram especificadas pela propriedade OBJPROP_ANCHOR.

Objeto Identificador X/Y Largura/Altura Data/Preço OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Texto OBJ_TEXT – – Sim – Sim Sim etiqueta OBJ_LABEL Sim Sim (apenas leitura) – Sim Sim Sim Botão OBJ_BUTTON Sim Sim – Sim – – Bitmap OBJ_BITMAP – Sim (apenas leitura) Sim – Sim – Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Sim Sim (apenas leitura) – Sim Sim – Edit OBJ_EDIT Sim Sim – Sim – – etiqueta retangular OBJ_RECTANGLE_LABEL Sim Sim – Sim – –

Na tabela são utilizadas as seguintes denominações:

X/Y — as coordenadas do ponto âncora são especificadas em pixels em relação a um dos cantos do gráfico;

Width/Height — os objetos têm largura e altura. Se você definir "apenas leitura", isso significa que os valores para largura e altura são calculados somente após o processamento do objeto no gráfico;

Date/Price — as coordenadas do ponto âncora são definidas pelo par data/preço;

OBJPROP_CORNER — define o ângulo do gráfico, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Pode ser um dos 4 valores de enumeração ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — define a posição do ponto de âncora no objeto, e pode ser um dos 9 valores de enumeração ENUM_ANCHOR_POINT . Precisamente a partir desse ponto até ao canto selecionado são expecificadas as cordenadas em pixels;

OBJPROP_ANGLE — define o ângulo de rotação do objeto no sentido anti-horário.

A variante necessária pode ser especificada usando a função ObjectSetInteger(chart_handle, object_name, OBJPROP_ANCHOR, anchor_point_mode), onde anchor_point_mode é um dos valores de ENUM_ANCHOR_POINT.

ENUM_ANCHOR_POINT

ID Descrição ANCHOR_LEFT_UPPER Ponto de ancoragem no canto superior esquerdo ANCHOR_LEFT Ponto de ancoragem para a esquerda no centro ANCHOR_LEFT_LOWER Ponto de ancoragem no canto inferior esquerdo ANCHOR_LOWER Ponto de ancoragem abaixo no centro ANCHOR_RIGHT_LOWER Ponto de ancoragem no canto inferior direito ANCHOR_RIGHT Ponto de ancoragem para a direita no centro ANCHOR_RIGHT_UPPER Ponto de ancoragem no canto superior direito ANCHOR_UPPER Ponto de ancoragem acima no centro ANCHOR_CENTER Ponto de ancoragem rigorosamente no centro do objeto

Os objetos OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT e OBJ_CHART possuem um ponto de ancoragem fixo no canto superior esquerdo (ANCHOR_LEFT_UPPER).

Exemplo:

string text_name="my_OBJ_TEXT_object";

if(ObjectFind(0,text_name)<0)

{

Print("Objeto ",text_name," não encontrado. Código de erro = ",GetLastError());

//--- Obtém o preço máximo do gráfico

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- Cria o objeto Label (Rótulo)

ObjectCreate(0,text_name,OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),chart_max_price);

//--- Define cor do texto

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

//--- Define cor de fundo

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);

//--- Define texto para o objeto Label (Rótulo)

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_TEXT,TimeToString(TimeCurrent()));

//--- Define fonte de texto

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

//--- Define tamanho de fonte

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_FONTSIZE,10);

//--- Vincula no canto superior direito

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);

//--- Gira 90 graus em sentido anti-horário

ObjectSetDouble(0,text_name,OBJPROP_ANGLE,90);

//--- Proíbe a seleção do objeto pelo mouse

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

//--- redesenha objeto

ChartRedraw(0);

}

Objetos gráficos de Seta (OBJ_ARROW) têm somente 2 formas de linkar suas coordenadas. Os identificadores estão listados em ENUM_ARROW_ANCHOR.

ENUM_ARROW_ANCHOR

ID Descrição ANCHOR_TOP Ancoragem no lado de cima ANCHOR_BOTTOM Ancoragem no lado de baixo

Exemplo:

void OnStart()

{

//--- Arrays auxiliares

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- Define os arrays como séries de tempo

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Cria handle do Indicador Fractais

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- Define valor do último erro para Zero

ResetLastError();

//--- Tenta copiar os valores do indicador

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Não é possível copiar os fractais de alta. Erro = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- Tenta copiar os valores do indicador

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Não é possível copiar os fractais de baixa. Erro = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- Copia a série de tempo contendo as barras de abertura das últimas 1000 barras

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Não é possível copiar o tempo de abertura das últimas 1000 barras");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // conta o número de setas

bool created;// recebe o resultado das tentativas de criar um objeto

for(int i=2;i<copied;i++)// Passa pelos valores do indicador iFractals

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// Encontrado o fractal de cima

{

if(upcounter<10)// Não cria mais que 10 setas "Up"

{

//--- Tenta criar um objeto "Up"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// Se construído - vamos fazer ajuste nele

{

//--- Ponto de ancoragem é em baixo, a fim de não cobrir a barra

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- Toque final - colorido

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// Encontrado o menor fractal

{

if(downcounter<10)// Não cria mais que 10 setas "Down"

{

//--- Tenta criar um objeto "Down"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// Se construído - vamos fazer ajuste nele

{

//--- Ponto de ancoragem é em acima, a fim de não cobrir a barra

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- Toque final - colorido

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}

Após a execução do script o gráfico se parecerá com esta figura.