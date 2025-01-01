Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectLabelY_Distance CreateX_DistanceY_DistanceX_SizeY_SizeCornerTimePriceSaveLoadType Y_Distance (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Y_Distance". int Y_Distance() const Valor de retorno Valor da propriedade "Y_Distance" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. Y_Distance (Método Set) Define novo valor da propriedade "Y_Distance". bool Y_Distance( int Y // new value ) Parâmetros Y [in] O novo valor da propriedade "Y_Distance". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. X_Distance X_Size