Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de Controles
- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Objetos de Controles
Um grupo de objetos gráficos chamado "Object Controls".
Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Object Controls e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.
|
Nome da classe
|
Objeto
|
Objeto gráfico "Text"
|
Objeto gráfico "Text Label"
|
Objeto gráfico "Edit"
|
Objeto gráfico "Button"
|
Objeto gráfico "Chart"
|
Objeto gráfico "Bitmap"
|
Objeto gráfico "Bitmap Label"
|
Objeto gráfico "Rectangle Label"
Veja também