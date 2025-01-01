DocumentaçãoSeções
Um grupo de objetos gráficos chamado "Object Controls".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Object Controls e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Nome da classe

Objeto

CChartObjectText

Objeto gráfico "Text"

CChartObjectLabel

Objeto gráfico "Text Label"

CChartObjectEdit

Objeto gráfico "Edit"

CChartObjectButton

Objeto gráfico "Button"

CChartObjectSubChart

Objeto gráfico "Chart"

CChartObjectBitmap

Objeto gráfico "Bitmap"

CChartObjectBmpLabel

Objeto gráfico "Bitmap Label"

CChartObjectRectLabel

Objeto gráfico "Rectangle Label"

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico