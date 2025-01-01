Font (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Font".

string Font() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Font" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna "".

Font (Método Set)

Define novo valor da propriedade "Font".

bool Font(

string font

)

Parâmetros

font

[in] O novo valor da propriedade "Font".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.