Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Font". string Font() const Valor de retorno Valor da propriedade "Font" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna "". Font (Método Set) Define novo valor da propriedade "Font". bool Font( string font // new font ) Parâmetros font [in] O novo valor da propriedade "Font". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Angle FontSize