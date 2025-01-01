DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectTextFont 

Font (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Font".

string  Font() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Font" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna "".

Font (Método Set)

Define novo valor da propriedade "Font".

bool  Font(
   string  font      // new font
   )

Parâmetros

font

[in]  O novo valor da propriedade "Font".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.