- Tipos de Objeto
- Propriedades do Objeto
- Métodos de Vinculação de Objeto
- Canto de Gráfico
- Visibilidade de Objetos
- Níveis de Onda de Elliott
- Objetos Gann
- Cores Web
- Wingdings
O Canto do Gráfico no Qual um Objeto Fica Ligado
Existe uma série de objetos gráficos, para os quais você pode definir o ângulo, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Esses são os seguintes tipos de objetos (os identificadores de tipo de objeto estão entre parênteses):
- Label (OBJ_LABEL); Rótulo do texto
- Button (OBJ_BUTTON); Botão
- Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Rótulo do gráfico
- Edit (OBJ_EDIT); Campo de entrada
- Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Rótulo retangular
|
Objeto
|
Identificador
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
OBJPROP_CORNER
|
Text
|
–
|
–
|
Sim
|
–
|
Sim
|
Sim
|
Label
|
Sim
|
Sim (apenas leitura)
|
–
|
Sim
|
Sim
|
Sim
|
Button
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Sim (apenas leitura)
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
Bitmap Label
|
Sim
|
Sim (apenas leitura)
|
–
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Edit
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
–
|
Rectangle Label
|
Sim
|
Sim
|
–
|
Sim
|
–
|
–
Na tabela são utilizadas as seguintes denominações:
- X/Y — as coordenadas do ponto âncora são especificadas em pixels em relação a um dos cantos do gráfico;
- Width/Height — os objetos têm largura e altura. Se você definir "apenas leitura", isso significa que os valores para largura e altura são calculados somente após o processamento do objeto no gráfico;
- Date/Price — as coordenadas do ponto âncora são definidas pelo par data/preço;
- OBJPROP_CORNER — define o ângulo do gráfico, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Pode ser um dos 4 valores de enumeração ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR — define a posição do ponto de âncora no objeto, e pode ser um dos 9 valores de enumeração ENUM_ANCHOR_POINT. Precisamente a partir desse ponto até ao canto selecionado são expecificadas as cordenadas em pixels;
- OBJPROP_ANGLE — define o ângulo de rotação do objeto no sentido anti-horário.
A fim de especificar o canto do gráfico, a partir do qual as coordenadas X e Y serão medidas em pixels, use ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), onde:
- chartID - identificador do gráfico;
- name — nome de um objeto gráfico;
- OBJPROP_CORNER — propriedade ID para especificar o canto para vinculação;
- chart_corner — o canto desejado do gráfico, pode ser um dos valores da enumeração ENUM_BASE_CORNER.
|
ID
|
Descrição
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Centro de coordenadas está no canto superior esquerdo do gráfico
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Centro de coordenadas está no canto inferior esquerdo do gráfico
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Centro de coordenadas está no canto inferior direito do gráfico
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Centro de coordenadas está no canto superior direito do gráfico
Exemplo:
|
void CreateLabel(long chart_id,