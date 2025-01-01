O Canto do Gráfico no Qual um Objeto Fica Ligado

Existe uma série de objetos gráficos, para os quais você pode definir o ângulo, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Esses são os seguintes tipos de objetos (os identificadores de tipo de objeto estão entre parênteses):

Label (OBJ_LABEL); Rótulo do texto

Button (OBJ_BUTTON); Botão

Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); Rótulo do gráfico

Edit (OBJ_EDIT); Campo de entrada

Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). Rótulo retangular

Objeto Identificador X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT – – Sim – Sim Sim Label OBJ_LABEL Sim Sim (apenas leitura) – Sim Sim Sim Button OBJ_BUTTON Sim Sim – Sim – – Bitmap OBJ_BITMAP – Sim (apenas leitura) Sim – Sim – Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Sim Sim (apenas leitura) – Sim Sim – Edit OBJ_EDIT Sim Sim – Sim – – Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Sim Sim – Sim – –

Na tabela são utilizadas as seguintes denominações:

X/Y — as coordenadas do ponto âncora são especificadas em pixels em relação a um dos cantos do gráfico;

Width/Height — os objetos têm largura e altura. Se você definir "apenas leitura", isso significa que os valores para largura e altura são calculados somente após o processamento do objeto no gráfico;

Date/Price — as coordenadas do ponto âncora são definidas pelo par data/preço;

OBJPROP_CORNER — define o ângulo do gráfico, que especifica as coordenadas do ponto de âncora. Pode ser um dos 4 valores de enumeração ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — define a posição do ponto de âncora no objeto, e pode ser um dos 9 valores de enumeração ENUM_ANCHOR_POINT . Precisamente a partir desse ponto até ao canto selecionado são expecificadas as cordenadas em pixels;

OBJPROP_ANGLE — define o ângulo de rotação do objeto no sentido anti-horário.

A fim de especificar o canto do gráfico, a partir do qual as coordenadas X e Y serão medidas em pixels, use ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER, chart_corner), onde:

chartID - identificador do gráfico;

name — nome de um objeto gráfico;

OBJPROP_CORNER — propriedade ID para especificar o canto para vinculação;

chart_corner — o canto desejado do gráfico, pode ser um dos valores da enumeração ENUM_BASE_CORNER.

ENUM_BASE_CORNER

ID Descrição CORNER_LEFT_UPPER Centro de coordenadas está no canto superior esquerdo do gráfico CORNER_LEFT_LOWER Centro de coordenadas está no canto inferior esquerdo do gráfico CORNER_RIGHT_LOWER Centro de coordenadas está no canto inferior direito do gráfico CORNER_RIGHT_UPPER Centro de coordenadas está no canto superior direito do gráfico

Exemplo: