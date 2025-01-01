DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectTextFontSize 

FontSize  (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "FontSize".

int  FontSize() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "FontSize" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

FontSize (Método Set)

Define novo valor da propriedade "FontSize".

bool  FontSize(
   int  size      // new font size
   )

Parâmetros

size

[in]  O novo valor da propriedade "Font".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.