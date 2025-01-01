Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectTextFontSize CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType FontSize (Método Get) Obtém o valor da propriedade "FontSize". int FontSize() const Valor de retorno Valor da propriedade "FontSize" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. FontSize (Método Set) Define novo valor da propriedade "FontSize". bool FontSize( int size // new font size ) Parâmetros size [in] O novo valor da propriedade "Font". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Font Anchor