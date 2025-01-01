Angle (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Angle".

double Angle() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Angle" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, retorna EMPTY_VALUE.

Angle (Método Set)

Define novo valor da propriedade "Angle".

bool Angle(

double angle

)

Parâmetros

angle

[in] O novo valor da propriedade "Angle".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.