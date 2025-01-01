Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectTextAngle CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Angle (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Angle". double Angle() const Valor de retorno Valor da propriedade "Angle" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, retorna EMPTY_VALUE. Angle (Método Set) Define novo valor da propriedade "Angle". bool Angle( double angle // new angle ) Parâmetros angle [in] O novo valor da propriedade "Angle". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Create Font