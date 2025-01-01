Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectButtonState StateSaveLoadType State (Método Get) Obtém o valor da propriedade "State". bool State() const Valor de retorno Valor da propriedade "State" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso. State (Método Set) Define novo valor da propriedade "State". bool State( bool state // new state value ) Parâmetros X [in] O novo valor da propriedade "State". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. CChartObjectButton Save