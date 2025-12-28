経済指標カレンダー
ZEWドイツ経済状況 (ZEW Germany Economic Situation)
|中
|-81.0
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-77.8
|
-81.0
|次の発表
|実際
|予測
|
前
1991年以来、ZEW Financial Market Testの一環として、銀行、保険会社、および選択された大企業(270銀行、50保険会社および企業、30大企業)の財務部門から最大300名の専門家が、中期的な評価と重要な国際金融市場データの予測について毎月質問を受けます。ZEWの金融市場テストは、ドイツの金融アナリストの間に広がる気分を捉えています。この調査の主題は最も重要な国際財務指標(インフレ率、金利、株価指数、為替レート、原油価格)です。
金融市場の専門家に求められる回答は、変化の方向性に関する動向の定性的な推定値のみです。言い換えれば、現在の状況が「良い」と思えるか「悪い」と思えるかを単に評価するだけです。
金融市場テストの結果は、その後、ifoの経済情勢の指標と同等なドイツの経済情勢の初期の指標であるZEW経済情勢の指標値を決定するために使用されます。
ZEWの金融市場テストの結果は、金融市場レポートに掲載され、コメントされています。また、調査結果は定期的に指標や予測の形で報道されています。ロイター情報サービスもまた、集計された調査結果を公開しています。
指数の伸びはユーロの為替レートに良い影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ZEWドイツ経済状況 (ZEW Germany Economic Situation)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
