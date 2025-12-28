経済指標カレンダー
ドイツ貿易収支n.s.a. (Germany Trade Balance n.s.a.)
国：
ドイツ
EUR, ユーロ
セクター
取引
|低
|€17.3 B
|€13.9 B
|
€17.3 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|€19.4 B
|
€17.3 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
貿易収支n.s.a. (季節調整なし)は、ドイツにおける商品とサービスの輸出入の差額を示しています。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。この前年比指標のデータは、季節的に未調整です。予想よりも高い値はユーロ相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ドイツ貿易収支n.s.a. (Germany Trade Balance n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
€17.3 B
€13.9 B
€17.3 B
9月 2025
€17.3 B
€13.5 B
€12.5 B
8月 2025
€12.7 B
€17.1 B
7月 2025
€16.9 B
€17.7 B
€16.0 B
6月 2025
€15.5 B
€21.6 B
€17.8 B
5月 2025
€17.6 B
€18.9 B
€15.8 B
4月 2025
€14.7 B
€20.9 B
€23.5 B
3月 2025
€23.3 B
€15.5 B
€18.6 B
2月 2025
€18.4 B
€12.2 B
€12.8 B
1月 2025
€12.7 B
€15.0 B
€14.0 B
12月 2024
€14.0 B
€19.2 B
€20.4 B
11月 2024
€20.4 B
€13.9 B
€14.7 B
10月 2024
€14.7 B
€23.0 B
€18.5 B
9月 2024
€18.5 B
€21.7 B
€18.0 B
8月 2024
€18.8 B
€23.3 B
€20.9 B
7月 2024
€20.7 B
€24.2 B
€22.2 B
6月 2024
€22.2 B
€35.3 B
€22.9 B
5月 2024
€22.0 B
€19.4 B
€23.7 B
4月 2024
€23.5 B
€17.8 B
€23.9 B
3月 2024
€23.9 B
€30.4 B
€24.7 B
2月 2024
€24.7 B
€24.7 B
€22.6 B
1月 2024
€22.5 B
€19.8 B
€17.7 B
12月 2023
€16.7 B
€18.0 B
€22.4 B
11月 2023
€22.0 B
€15.7 B
€18.1 B
10月 2023
€18.1 B
€14.3 B
€19.2 B
9月 2023
€19.0 B
€15.8 B
€16.0 B
8月 2023
€14.4 B
€11.0 B
€18.1 B
7月 2023
€16.4 B
€19.4 B
€22.3 B
6月 2023
€22.2 B
€21.7 B
€13.5 B
5月 2023
€13.4 B
€19.2 B
€14.0 B
4月 2023
€15.2 B
€21.2 B
€22.5 B
3月 2023
€23.3 B
€10.9 B
€17.0 B
2月 2023
€16.9 B
€8.7 B
€10.0 B
1月 2023
€10.8 B
€7.6 B
€9.7 B
12月 2022
€9.7 B
€7.5 B
€11.3 B
11月 2022
€11.1 B
€4.8 B
€5.2 B
10月 2022
€5.3 B
€4.6 B
€8.1 B
9月 2022
€9.0 B
€-2.9 B
€0.3 B
8月 2022
€0.6 B
€-1.3 B
€4.9 B
7月 2022
€4.9 B
€5.8 B
€7.7 B
6月 2022
€7.7 B
€5.4 B
€2.7 B
5月 2022
€0.5 B
€11.4 B
€0.8 B
4月 2022
€1.3 B
€12.8 B
€7.5 B
3月 2022
€9.7 B
€14.9 B
€11.0 B
2月 2022
€11.4 B
€15.2 B
€3.2 B
1月 2022
€3.5 B
€13.4 B
€6.6 B
12月 2021
€7.0 B
€13.4 B
€11.6 B
11月 2021
€12.0 B
€16.1 B
€12.7 B
10月 2021
€12.8 B
€16.4 B
€16.0 B
9月 2021
€16.2 B
€14.7 B
€11.7 B
