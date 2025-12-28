経済指標カレンダー
ドイツ工業受注前月比 (Germany Factory Orders m/m)
|中
|1.5%
|5.6%
|
2.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.2%
|
1.5%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
製造新規受注は、製造部門に20人以上の従業員を有する企業が国内で製造する(または下請けする)製品の、報告月中に確実に受け入れられたすべての注文の総額(付加価値税を除く)を含みます。
製造業における価格調整された新規注文の指数の計算では、月次結果は基準年である2015年の結果で除算されます。さらに、全体的な結果は、さまざまな経済活動の結果の加重平均として計算されます。重みは、基準年である2015年における経済の個々の部門の重要性に対応します。これは、指数の展開に対する経済の支店間の構造的なシフトの影響を排除するためです。
従業員50人以上の企業の月次データと従業員20人以上の企業の四半期データが収集され、品質を向上させるために月次統計に含まれます。
新規受注前月比は、報告月における前月と比較した変化率を示します。この指数は鉱工業生産の早期指標と考えられています。指数の上昇はドイツ経済の拡大を示し、ユーロの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ドイツ工業受注前月比 (Germany Factory Orders m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
