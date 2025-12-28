カレンダーセクション

ドイツ失業率n.s.a. (Germany Unemployment n.s.a.)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
連邦雇用局 (Federal Employment Agency)
失業者数を記録する方法は複数ありますが、それぞれ失業者の定義が異なります。それらは、データ収集、求職方法、およびミニジョブの定義において異なります。

連邦統計局のILO雇用統計では、雇用状況に応じた人口の差別化のために国際労働機関(ILO)によって策定された国際的に認められ適用された基準が使用されます。失業データの出所は労働力調査で、ドイツではこれは毎月35,000人が調査されるマイクロセンサスに統合されています。ドイツの社会規範(Szialgesetzbuch von Deutschland、SGB)に従った数値は、雇用機関および職業センターのビジネスデータから得られます。これらの規制によると、関係当局によって登録されている場合、その人は失業しているかまたは活動的です。2007年1月現在、別々の手続で収集または送信された失業データは、失業と就職活動の個々のエピソードが重複することなく一貫した方法で進展するように、BA統計に統合されています。

失業率n.s.a. は、当月の失業者数を表示します。この値は季節調整されていません。

労働市場の数値は、最も重要な経済指標の1つです。しかし、これは経済の動きから数ヶ月遅れるので、動きを示すのではなく確認するものとなります。それにもかかわらず、失業率の低下はユーロにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ失業率n.s.a. (Germany Unemployment n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.885 M
2.858 M
2.911 M
10月 2025
2.911 M
2.940 M
2.955 M
9月 2025
2.955 M
3.000 M
3.025 M
8月 2025
3.025 M
3.015 M
2.979 M
7月 2025
2.979 M
2.971 M
2.914 M
6月 2025
2.914 M
2.929 M
2.919 M
5月 2025
2.919 M
2.922 M
2.932 M
4月 2025
2.932 M
2.953 M
2.967 M
3月 2025
2.967 M
2.957 M
2.989 M
2月 2025
2.989 M
3.019 M
2.993 M
1月 2025
2.993 M
2.847 M
2.807 M
12月 2024
2.807 M
2.790 M
2.774 M
11月 2024
2.774 M
2.776 M
2.791 M
10月 2024
2.791 M
2.769 M
2.806 M
9月 2024
2.806 M
2.846 M
2.872 M
8月 2024
2.872 M
2.842 M
2.809 M
7月 2024
2.809 M
2.761 M
2.727 M
6月 2024
2.727 M
2.743 M
2.723 M
5月 2024
2.723 M
2.749 M
2.750 M
4月 2024
2.750 M
2.778 M
2.769 M
3月 2024
2.769 M
2.781 M
2.814 M
2月 2024
2.814 M
2.783 M
2.805 M
1月 2024
2.805 M
2.705 M
2.637 M
12月 2023
2.637 M
2.619 M
2.606 M
11月 2023
2.606 M
2.533 M
2.607 M
10月 2023
2.607 M
2.601 M
2.627 M
9月 2023
2.627 M
2.719 M
2.696 M
8月 2023
2.696 M
2.649 M
2.617 M
7月 2023
2.617 M
2.563 M
2.555 M
6月 2023
2.555 M
2.550 M
2.544 M
5月 2023
2.544 M
2.586 M
2.586 M
4月 2023
2.586 M
2.499 M
2.594 M
3月 2023
2.594 M
2.619 M
2.620 M
2月 2023
2.620 M
2.690 M
2.616 M
1月 2023
2.616 M
2.506 M
2.454 M
12月 2022
2.454 M
2.498 M
2.434 M
11月 2022
2.434 M
2.377 M
2.442 M
10月 2022
2.442 M
2.490 M
2.486 M
9月 2022
2.486 M
2.639 M
2.547 M
8月 2022
2.547 M
2.492 M
2.470 M
7月 2022
2.470 M
2.308 M
2.363 M
6月 2022
2.363 M
2.208 M
2.260 M
5月 2022
2.260 M
2.268 M
2.309 M
4月 2022
2.309 M
2.402 M
2.362 M
3月 2022
2.362 M
2.498 M
2.428 M
2月 2022
2.428 M
2.435 M
2.462 M
1月 2022
2.462 M
2.264 M
2.330 M
12月 2021
2.330 M
2.235 M
2.317 M
11月 2021
2.317 M
2.324 M
2.377 M
10月 2021
2.377 M
2.459 M
2.465 M
