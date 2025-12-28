月次輸入物価指数については、価格はユーロで計算された(外貨は現在の為替レートで変換されます)、輸入業者がドイツ国境で負担した額であって、表示価格ではありません。貿易に関しては、そのような価格にはCIF(費用、保険、運賃)という接尾辞が付けられており、価格が収集された場所も記述されます。輸入業者にとって、これはより高いコストを意味する一方、より低いリスクも意味します。価格には関税や税金などの公共料金は含まれていません。輸入価格は、およそ3,600の価格担当者によっておよそ4,900の報告点で集められています。

この指数は、輸入品の代表的な選択のために形成された個々の価格変動の数字(いわゆる価格代表)の加重平均として表すことができます。選択された商品の指数加重は、各基準年の貿易統計からの対応する輸入額に基づいています。

個々の価格系列は基準年(=100)に標準化されています。穀物や金属を例としたいくつかの世界貿易商品では、国際証券取引所の株価情報も使用されています。個々の価格系列の月次値が「純粋な」価格変更のみを反映するようにするために、品質変更には調整手順が使用されます。

指数は、いわゆるラスパイレス方式に従って計算されます。これは、指数が新しい基準年に変換されるまで、現在の基準年の計量値が変更されないことを意味します。次の基準年は2020年で、最新の基準年は2010年です。

輸入物価指数前年比は、前年同月に対する各月の価格変動を測定します。輸入物価の上昇は貿易活動の指標であり、消費者物価上昇の先行指標となります。

輸出価格指数と輸入価格指数は交易条件を計算するために使用され、これは国際競争における経済の強さの尺度です。輸出物価と比較して輸入物価が下落すると、交易条件は改善されます。これは経済にとってプラスと見なされ、通貨にプラスの影響を与える可能性があります。しかし、輸入価格の上昇はインフレを増大させ、これは短期的には通貨にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: