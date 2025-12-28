月次算出される輸出物価指数については、価格はユーロで計算された(外貨は現在の為替レートで変換されます)、国外購入者がドイツ国境で負担した額であって、表示価格ではありません。商業的な観点からは、そのような価格には追加のFOB(Free on Board)が与えられます。これは、価格が収集される場所だけでなく、国内の販売者が国境までのコストを負担し、これ以降のコストとリスクは国外購入者が負担することを示します。 価格にはVATや物品税のような公共料金は含まれていません。それらは、およそ6,100の価格担当者によっておよそ4,800の報告点でユーロで集められます。外貨は月中旬にそれぞれのユーロの為替レートで変換されます。

この指数は、輸出品の代表的な選択のために形成された個々の価格変動の数字(いわゆる価格代表)の加重平均として表すことができます。選択された商品の指数加重は、各基準年の貿易統計からの対応する輸入額に基づいています。

個々の価格系列は基準年(=100)に標準化されています。穀物や金属を例としたいくつかの世界貿易商品では、国際証券取引所の株価情報も使用されています。個々の価格系列の月次値が「純粋な」価格変更のみを反映するようにするために、品質変更には調整手順が使用されます。

指数は、いわゆるラスパイレス方式に従って計算されます。これは、指数が新しい基準年に変換されるまで、現在の基準年の計量値が変更されないことを意味します。次の基準年は2020年で、最新の基準年は2010年です。

輸出物価指数前年比は、前年同月に対する各月の価格変動を測定します。

輸出価格指数と輸入価格指数は交易条件を計算するために使用され、これは国際競争における経済の経済的強さの尺度です。輸出が輸入を上回ると、交易条件は改善されます。これは経済にとってプラスと見なされ、通貨にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: