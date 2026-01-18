国内総生産(GDP)は、ドイツ経済界の活動によって国内の概念に従って計算される国民経済計算から四半期ごとおよび毎年決定されます。

財務および税制、連邦雇用庁、大企業のデータなど、その他のデータソースを含む、関連する報告日に入手可能なすべての適切な最新の経済統計調査に加えて、国民経済計算も含まれます。 国民経済計算は、オリジネーション側(税金を除く産業およびサービス提供者の総付加価値)と消費側(消費支出、投資および純輸出(輸出入))の両方で決定されます。双方は調整されており、結果は公表されているGDPの価値です。

国民経済計算、ひいてはGDPの値は価格調整することができ、これは前年度の価格基準に基づいて年次で行われます。この目的のために、年次結果は前年の平均価格で評価され、連鎖によって比較可能な時系列を形成します。ドイツでは、いわゆる年間重複法が、その結果が一貫して年間の結果に関連している四半期に使用されています。季節および暦に関連する変動は、一方ではCensus X-12-ARIMA法を使用し、他方ではBerlin BV 4.1法を使用して計算および公開されています。

これらの数値はヨーロッパ内でも国際的にも同等です。時間的に見れば、ドイツ全体では1991年から、西ドイツでは1970年から1991年にかけて途切れることなく比較が可能でしたが、それ以前は限られた範囲でしか比較できませんでした。

国内総生産前年比は、報告された四半期の金額の前年同四半期と比較した変化を示しています。値は価格調整されています。GDPの伸びはユーロの為替レートにプラスの効果をもたらす可能性があります。

