ドイツ小売売上高前年比 (Germany Retail Sales y/y)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ連邦統計局 (Federal Statistical Office of Germany)
セクター
消費者
0.8% 3.4%
1.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.3%
0.8%
次の発表 実際 予測
小売売上高は、乗用車と燃料を除くドイツの小売売上高の変化を反映しています。サンプルは、約18,300社です。売上高は現在の価格で表示され、暦や季節の影響、さらにはインフレに対して調整されます。

売上高には、商品(製品)の販売またはレンタル、および第三者へのサービスの提供から、基準年度に企業が請求した総額(VATを除く)が含まれます。これには、支払いの受領および納税義務にかかわらず、自己消費、従業員への売上高、運賃、郵便料金、梱包料などの別途請求された費用を含まれます。2017年からの収益には、非典型的な付随事業からの収益も含まれています。

月次小売調査は、金融および経済政策を目的とした欧州連合の短期統計システムの一部であると同時に、個人消費の一部の使用に関する情報を提供します。月次貿易調査は、貿易の構造、収益性、生産性に関する情報を提供する年間貿易統計の結果を補足する重要な補足資料です。流通取引における月次調査は、年間の構造調査とは対照的に、経済調査とも呼ばれます。

以下が主な使用者です。

  • 連邦経済技術省とそれに対応する州の省
  • 欧州委員会
  • 欧州中央銀行
  • 労働組合
  • 国民経済計算

発行は、一部の活動については報告月の末日から30日後、活動ごとの詳細については参照月の末日から45日後となります。

小売取引高の売上高前年比は、報告月の小売取引高の売上高の前年同月と比較した変化を反映しています。小売売上高の伸びの鈍化は、消費者による支出水準の引き下げを示しています。これは経済活動の低下を招き、ユーロ為替レートにマイナスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ小売売上高前年比 (Germany Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.8%
3.4%
1.4%
9月 2025
1.4%
4.2%
4.9%
7月 2025
4.9%
4.1%
2.6%
6月 2025
2.6%
4.4%
2.9%
5月 2025
2.9%
5.3%
3.3%
4月 2025
3.3%
5.1%
4.3%
3月 2025
4.3%
3.0%
3.3%
2月 2025
3.3%
2.4%
2.9%
1月 2025
2.9%
1.3%
1.8%
12月 2024
1.8%
0.9%
2.5%
11月 2024
2.5%
0.3%
1.0%
10月 2024
1.0%
3.0%
3.8%
9月 2024
3.8%
0.8%
2.1%
8月 2024
2.1%
-1.7%
-0.8%
7月 2024
-0.8%
-2.1%
6月 2024
-2.1%
-1.8%
5月 2024
-1.8%
1.0%
4月 2024
-0.6%
1.6%
0.3%
3月 2024
0.3%
1.7%
-2.7%
2月 2024
-2.7%
2.3%
-1.4%
1月 2024
-1.4%
-2.0%
-1.7%
12月 2023
-1.7%
-1.3%
-2.4%
11月 2023
-2.4%
-0.9%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
-1.4%
-4.3%
9月 2023
-4.3%
-1.1%
-2.3%
8月 2023
-2.3%
-2.7%
-2.2%
7月 2023
-2.2%
-5.5%
-1.6%
6月 2023
-1.6%
-6.3%
-3.6%
5月 2023
-3.6%
-6.7%
-4.3%
4月 2023
-4.3%
-7.0%
-8.6%
3月 2023
-8.6%
-6.1%
-7.1%
2月 2023
-7.1%
-5.2%
-6.9%
1月 2023
-6.9%
-5.0%
-6.4%
12月 2022
-6.4%
-4.3%
-5.9%
11月 2022
-5.9%
-2.5%
-5.0%
10月 2022
-5.0%
-1.5%
-0.9%
9月 2022
-0.9%
-0.4%
-4.3%
8月 2022
-4.3%
0.8%
-5.5%
7月 2022
-5.5%
-0.6%
-9.6%
6月 2022
-8.8%
1.0%
1.1%
5月 2022
-3.6%
1.6%
-0.4%
4月 2022
-0.4%
126.5%
-0.1%
3月 2022
-0.1%
0.8%
7.1%
2月 2022
7.1%
2.4%
10.4%
1月 2022
10.3%
1.8%
0.8%
12月 2021
0.0%
1.0%
0.5%
11月 2021
-0.2%
-0.5%
-3.3%
10月 2021
-4.1%
3.1%
-0.6%
9月 2021
-0.7%
3.5%
0.9%
8月 2021
0.4%
-1.6%
0.4%
12345
