カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ドイツ貿易収支 (Germany Trade Balance)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ連邦統計局 (Federal Statistical Office of Germany)
セクター
取引
€​16.8 B €​15.7 B
€​15.3 B
最後の発表 重要性 実際 予測
€​15.6 B
€​16.8 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ドイツの有形商品の輸出入は貿易収支表にまとめられています。ヴィースバーデンにある連邦統計局は、EU域外の輸出入とは別にEU内の輸出入を記録して統合しています。輸出が輸入を上回ると貿易収支は黒字を示し、そうでなければ貿易赤字が示されます。貿易外収支、要素所得収支、経常移転収支からなる貿易収支は経常収支に記録されます。経常収支は国際収支の一部です。

一定期間内(通常1年以内)に輸出が金銭的に見て輸入を上回っている場合、これは国の競争力を示す良い兆候です。これはアクティブなまたはプラスの貿易収支についても同じです。国の通貨が切り下げられると、輸入製品はより高価になって輸入が減少する一方、輸出品は海外でより安くなるため輸出は増加します。しかしながら、原則として、この効果は遅れを伴います。

ドイツ経済は輸出志向が強いと同時に外国の原材料に大きく依存しています。自動車部門はほぼ20％のシェアを持ち、最も重要な輸出製品です。これに機械類および化学薬品が続きます。この3つはドイツの輸出のほぼ半分を占めています。

加盟国の輸出黒字が高すぎると他のEU諸国と比較して安定性が危険にさらされる可能性があるため、国家予算が赤字を示す場合の限度額は国内総生産の6％または3％に合意されています。この制限を超えた場合、調査が開始されて刑事訴訟につながる可能性がありますが、今のところこれは起こっていません。1990年代以降、ドイツ連邦共和国は輸出黒字を継続的に記録してきました。

ドイツの貿易黒字は約3分の2がEU内で生成されるため、ユーロへの影響はかなり小さいです。さらに、貿易収支の変化による影響は明確ではなく、他の要因に左右されます。一方、貿易黒字の増加は経済の成功を示しており、これは為替レートに影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ貿易収支 (Germany Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​16.8 B
€​15.7 B
€​15.3 B
9月 2025
€​15.2 B
€​16.6 B
€​16.9 B
8月 2025
€​17.2 B
€​16.3 B
7月 2025
€​14.7 B
€​20.0 B
€​14.9 B
6月 2025
€​14.9 B
€​20.2 B
€​18.6 B
5月 2025
€​18.3 B
€​16.4 B
€​15.8 B
4月 2025
€​14.6 B
€​18.0 B
€​21.2 B
3月 2025
€​21.1 B
€​17.2 B
€​17.9 B
2月 2025
€​17.8 B
€​19.2 B
€​16.2 B
1月 2025
€​16.1 B
€​20.6 B
€​20.7 B
12月 2024
€​20.6 B
€​18.9 B
€​19.2 B
11月 2024
€​19.7 B
€​17.2 B
€​13.4 B
10月 2024
€​13.4 B
€​23.0 B
€​16.9 B
9月 2024
€​16.9 B
€​23.5 B
€​21.4 B
8月 2024
€​22.5 B
€​19.0 B
€​16.9 B
7月 2024
€​16.8 B
€​22.0 B
€​20.4 B
6月 2024
€​20.4 B
€​23.9 B
€​25.3 B
5月 2024
€​24.9 B
€​20.2 B
€​22.2 B
4月 2024
€​22.0 B
€​22.3 B
€​22.2 B
3月 2024
€​22.2 B
€​23.3 B
€​21.4 B
2月 2024
€​21.4 B
€​27.1 B
€​27.5 B
1月 2024
€​27.6 B
€​23.6 B
€​23.3 B
12月 2023
€​22.2 B
€​15.1 B
€​20.7 B
11月 2023
€​20.4 B
€​17.1 B
€​17.7 B
10月 2023
€​17.8 B
€​16.5 B
€​16.7 B
9月 2023
€​16.5 B
€​16.2 B
€​17.7 B
8月 2023
€​16.5 B
€​17.3 B
€​17.7 B
7月 2023
€​15.9 B
€​16.6 B
€​18.8 B
6月 2023
€​18.7 B
€​16.4 B
€​14.6 B
5月 2023
€​14.4 B
€​17.6 B
€​16.5 B
4月 2023
€​18.4 B
€​16.4 B
€​14.9 B
3月 2023
€​16.7 B
€​16.3 B
€​16.0 B
2月 2023
€​16.0 B
€​13.4 B
€​16.0 B
1月 2023
€​16.7 B
€​10.4 B
€​10.0 B
12月 2022
€​10.0 B
€​8.8 B
€​10.9 B
11月 2022
€​10.8 B
€​5.3 B
€​6.8 B
10月 2022
€​6.9 B
€​2.4 B
€​2.8 B
9月 2022
€​3.7 B
€​3.3 B
€​1.2 B
8月 2022
€​1.2 B
€​5.9 B
€​3.4 B
7月 2022
€​5.4 B
€​2.7 B
€​6.2 B
6月 2022
€​6.4 B
€​1.3 B
€​0.8 B
5月 2022
€​-1.0 B
€​3.4 B
€​3.1 B
4月 2022
€​3.6 B
€​7.4 B
€​1.9 B
3月 2022
€​3.2 B
€​10.5 B
€​11.1 B
2月 2022
€​11.6 B
€​5.1 B
€​8.8 B
1月 2022
€​9.4 B
€​8.8 B
€​8.1 B
12月 2021
€​6.8 B
€​11.7 B
€​10.8 B
11月 2021
€​10.9 B
€​12.8 B
€​12.4 B
10月 2021
€​12.5 B
€​13.1 B
€​12.9 B
9月 2021
€​13.2 B
€​15.4 B
€​14.1 B
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード