ドイツ生産者物価指数(PPI)前月比 (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ連邦統計局 (Federal Statistical Office of Germany)
セクター
価格
0.5% -0.2%
-0.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
生産者物価指数(PPI)は、報告月のドイツ連邦共和国のエネルギーおよび水の供給、鉱業および製造業の国内価格の前月と比較した変化を測定しています。総合指数の参考値は、主に鉱業および製造業で月次報告されている、基準年(現在2015年)におけるすべての国内商業販売の合計です。したがって、営利企業間の売上も考慮されます。簡単に言うと、指数は代表的な工業製品のために計算された、基準年を100とした価格変動の加重平均と見なすことができます。指数の重みは、基準年における各製品の売上に対応します。

この数字は、選定された代表的な企業から毎月15日に収集されたものです。この日、または直前または直後に合意された価格についてが質問されます。決定された価格は、付加価値税を除いた実効価格ですが、物品税(鉱油税、たばこ税、電気税、天然ガス税など)およびその他の法定税(鉱油製品に対する持株、電力に対する「EEG」および「KWK」、天然ガスに対する譲許税)がかかります。ネットワーク使用料、計量点の運用、請求にかかる料金も、天然ガスおよび電気料金に含まれています。現在、約6,300社の合計1,343種類の代表的な商品の販売価格が調査されています。この指数は、約1万の個別価格系列に基づいています。

PPIは、消費者物価とインフレの先行指標と見なされています。消費者物価指数(CPI)と比較すると、PPIはより正確な先行指標です。生産者物価が上昇すれば、それに応じて消費者物価も上昇するものです。これら2つの指標は密接に関連しています。消費者物価指数はインフレを予測するために使用されます。PPIの一部の要素はGDPの計算に使用されます。

製造業または生産者の生産者物価指数(PPI)前月比は、報告月の前月と比較した生産者の商品の販売価格の平均変化を反映しています。

生産者物価が上昇すると、ほぼ常にインフレの上昇が示されます。これと予想を上回る値は、ユーロ相場にとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ生産者物価指数(PPI)前月比 (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.5%
-0.2%
-0.3%
10月 2025
0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2025
-0.1%
-0.2%
-0.1%
7月 2025
-0.1%
-0.3%
0.1%
6月 2025
0.1%
-0.4%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
-0.3%
-0.6%
4月 2025
-0.6%
-0.1%
-0.7%
3月 2025
-0.7%
0.0%
-0.2%
2月 2025
-0.2%
0.1%
-0.1%
1月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
12月 2024
-0.1%
0.7%
0.5%
11月 2024
0.5%
0.1%
0.2%
10月 2024
0.2%
0.0%
-0.5%
9月 2024
-0.5%
0.1%
0.2%
8月 2024
0.2%
0.1%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.1%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.0%
0.0%
5月 2024
0.0%
-0.1%
0.2%
4月 2024
0.2%
-0.2%
0.2%
3月 2024
0.2%
-0.4%
-0.4%
2月 2024
-0.4%
-0.4%
0.2%
1月 2024
0.2%
-0.3%
-0.8%
12月 2023
-1.2%
-0.2%
-0.5%
11月 2023
-0.5%
-0.4%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
-0.5%
-0.2%
9月 2023
-0.2%
-0.6%
0.3%
8月 2023
0.3%
-0.9%
-1.1%
7月 2023
-1.1%
-3.2%
-0.3%
6月 2023
-0.3%
-3.6%
-1.4%
5月 2023
-1.4%
-3.3%
0.3%
4月 2023
0.3%
-4.5%
-1.4%
3月 2023
-2.6%
-3.2%
-0.3%
2月 2023
-0.3%
-3.0%
-1.2%
1月 2023
-1.0%
-3.5%
-0.4%
12月 2022
-0.4%
-1.7%
-3.9%
11月 2022
-3.9%
-2.0%
-4.2%
10月 2022
-4.2%
4.5%
2.3%
9月 2022
2.3%
6.3%
7.9%
8月 2022
7.9%
3.7%
5.3%
7月 2022
5.3%
0.9%
0.6%
6月 2022
0.6%
2.9%
1.6%
5月 2022
1.6%
3.3%
2.8%
4月 2022
2.8%
3.7%
4.9%
3月 2022
4.9%
3.4%
1.4%
2月 2022
1.4%
3.4%
2.2%
1月 2022
2.2%
4.6%
5.0%
12月 2021
5.0%
1.6%
0.8%
11月 2021
0.8%
3.3%
3.8%
10月 2021
3.8%
1.6%
2.3%
9月 2021
2.3%
1.3%
1.5%
12345
