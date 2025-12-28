Federal Republic of Germany - Finance Agencyは、連邦財務省債、連邦債および連邦債券などの名目、有利子ドイツ国債の発行を通じて、連邦予算およびその特別基金の資金調達を計画および組織化しています。そのような有価証券の場合、発行者は固定の年利の支払い(クーポン)を行い、期末に額面金額で債務を返済することを約束します。利息は1年に1回しか支払われないため、未収利息は売買に含まれます。債券は通常より長期です。これらの有価証券に対する通常の利息支払いは通常社債の期間を通じて一定であるため、発行価格または取引価格は現在の市場金利を決定するために使用されます。

通貨や発行者によって投資形態としての証券の魅力が高まると、その発行価格または取引価格が上昇し、金利が低下します。そのような証券を購入する際に投資家が負うリスクは、価格リスク(期間の終了前に証券を売却したい場合)、金利リスク(市場金利の変動が市場価格に影響を与える場合)、信用リスク(発行者が支払不能になったり、利子や返済を遅らせたり、中断したりした場合)、通貨リスク(発行通貨が異なる証券を購入する場合)として表現できます。

「Anleihe」または「Obligation」とも呼ばれる30年「Schuldverschreibung」(債務証券または債券)の満期は30年です。

ほとんどの場合、金利の上昇は経済成長に先行する可能性があり、金利の低下は減速の兆候と見なされる可能性があります。ドイツはEU加盟国のうちで財政的に最も強いため、これはユーロの為替レートに対応する影響を与える可能性があります。

