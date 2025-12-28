カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ドイツ5年債入札 (Germany 5-Year Note Auction)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ金融局 (German Finance Agency)
セクター
市場
2.27%
2.21%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.27%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

Federal Republic of Germany - Finance Agencyは、連邦財務省債、連邦債および連邦債券などの名目、有利子ドイツ国債の発行を通じて、連邦予算およびその特別基金の資金調達を計画および組織化しています。そのような有価証券の場合、発行者は固定の年利の支払い(クーポン)を行い、期末に額面金額で債務を返済することを約束します。利息は1年に1回しか支払われないため、未収利息は売買に含まれます。債券は通常より長期です。これらの有価証券に対する通常の利息支払いは通常社債の期間を通じて一定であるため、発行価格または取引価格は現在の市場金利を決定するために使用されます。

通貨や発行者によって投資形態としての証券の魅力が高まると、その発行価格または取引価格が上昇し、金利が低下します。そのような証券を購入する際に投資家が負うリスクは、価格リスク(期間の終了前に証券を売却したい場合)、金利リスク(市場金利の変動が市場価格に影響を与える場合)、信用リスク(発行者が支払不能になったり、利子や返済を遅らせたり、中断したりした場合)、通貨リスク(発行通貨が異なる証券を購入する場合)として表現できます。

「Bundesobligationen」はドイツ連邦共和国によって発行された債券です。満期は5年と扱いやすく、ドイツ国債は短期と長期のドイツ国債の差を縮めます。

ほとんどの場合、金利の上昇は経済成長に先行する可能性があり、金利の低下は減速の兆候と見なされる可能性があります。ドイツはEU加盟国のうちで財政的に最も強いため、これはユーロの為替レートに対応する影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"ドイツ5年債入札 (Germany 5-Year Note Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2.27%
2.21%
2.21%
1.86%
1.86%
2.31%
2.31%
2.29%
2.29%
2.32%
2.32%
2.28%
2.28%
2.26%
2.26%
2.02%
2.02%
2.14%
2.14%
2.07%
2.07%
2.06%
2.06%
2.44%
2.44%
2.15%
2.15%
2.17%
2.17%
2.02%
2.02%
2.42%
2.42%
2.04%
2.04%
2.13%
2.13%
1.90%
1.90%
2.02%
2.02%
2.17%
2.17%
2.09%
2.09%
2.39%
2.39%
2.45%
2.45%
2.60%
2.60%
2.56%
2.56%
2.55%
2.55%
2.41%
2.41%
2.92%
2.92%
2.40%
2.40%
2.30%
2.30%
2.21%
2.21%
2.12%
2.12%
2.56%
2.56%
2.71%
2.71%
2.76%
2.76%
2.56%
2.56%
2.50%
2.50%
2.71%
2.71%
2.41%
2.41%
2.66%
2.66%
2.27%
2.27%
2.26%
2.26%
2.18%
2.18%
2.43%
2.43%
2.59%
2.59%
2.29%
2.29%
2.22%
2.22%
1.99%
1.99%
2.11%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード