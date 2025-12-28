連邦統計局(Destatis)によって毎月まとめられ「国境」を越える商品のみを記録する貿易統計に基づいて、ドイツ連邦銀行はまた、国境を越えることなく国外所有者から国内所有者(またはその逆)に渡る商品の流れを記録し補完します。 例えば、ここには、国内企業に代わって海外で処理された後にその企業によって直接販売された商品の売上が記載されています。国際収支についてだけでなく、ドイツ連邦銀行の輸出入についても、貿易統計からの数字と国際収支についての数値を一致させるために、特別な追加と同意が必要です。

輸出については、中継ぎ貿易における商品の購入と販売の差額も追加されます。これは、居住者が海外で商品を取得し、入国しない非居住者に商品を再販する取引を意味します。例えば、グリーンコーヒーは、アフリカでドイツの貿易業者から購入され、その後オランダの焙煎業者に転売されます。加えて、ドイツ連邦銀行は越境サービスやその他の物的商品が国境を越えないために貿易統計には記録できないものを記録します。

ドイツ連邦銀行は、個人(12,500ユーロ以上)、営利企業(12,500ユーロ以上)、海運会社(外国人相手の収入と支出)、金融機関(証券取引、利払い)の4つのグループの月次報告義務を通じてデータを受け取ります。

さらに、ドイツ連邦銀行の数値は、連邦統計局の輸出物価指数の場合のように、基準年に関連して設定されていないユーロでの貨幣価値を表しています。

輸出に関する情報は、ドイツの対外貿易と海外のドイツの製造業者からの商品の需要を評価するために使用されます。

輸出入の価格は交易条件に含まれており、これは国際競争における経済の強さの基準となります。輸出物価と比較して輸入物価が下落すると、交易条件は改善されます。これは経済にとってプラスと見なされ、通貨にプラスの影響を与える可能性があります。しかし、輸入価格の上昇はインフレを増大させ、これは短期的には通貨にプラスの影響を与える可能性があります。

