1991年以来、ZEW Financial Market Testの一環として、銀行、保険会社、および選択された大企業(270銀行、50保険会社および企業、30大企業)の財務部門から最大300名の専門家が、中期的な評価と重要な国際金融市場データの予測について毎月質問を受けます。ZEWの金融市場テストは、ドイツの金融アナリストの間に広がる気分を捉えています。この調査の主題は最も重要な国際財務指標(インフレ率、金利、株価指数、為替レート、原油価格)です。

金融市場の専門家に求められる回答は、変化の方向性に関する動向の定性的な推定値のみです。例えば、長期金利については単に「上昇(+)/ほぼ横ばい(=)/下落( - )」が評価されることを意味します。状況指標については「良い/悪い」、期待に対しては「改善/悪化」が回答に求められます。

経済情勢のZEW指標は、ifoの事業予測に匹敵する、ドイツの経済情勢の初期の指標です。

ZEWの金融市場テストの結果は、金融市場レポートに掲載され、コメントされています。また、調査結果は定期的に指標や予測の形で報道されています。ロイター情報サービスもまた、集計された調査結果を公開しています。

指数の伸びはユーロの為替レートに良い影響を与える可能性があります。

