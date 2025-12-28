カレンダーセクション

ドイツ輸入前月比 (Germany Imports m/m)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ連邦統計局 (Federal Statistical Office of Germany)
-1.2% 1.0%
3.1%
3.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
-1.7%
-1.2%
次の発表 実際 予測
連邦統計局(Destatis)によって毎月まとめられ「国境」を越える商品のみを記録する貿易統計に基づいて、ドイツ連邦銀行はまた、国境を越えることなく国外所有者から国内所有者(またはその逆)に渡る商品の流れを記録し補完します。 例えば、ここには、国内企業に代わって海外で処理された後にその企業によって直接販売された商品の売上が記載されています。国際収支についてだけでなく、ドイツ連邦銀行の輸出入についても、貿易統計からの数字と国際収支についての数値を一致させるために、特別な追加と同意が必要です。

輸出については、中継ぎ貿易における商品の購入と販売の差額も追加されます。これは、居住者が商品を海外で取得する取引、つまり輸入とみなされる所有権の変更がドイツに届かずに取引されることを意味することだと理解されています。例えば、グリーンコーヒーは、アフリカでドイツの貿易業者から購入(輸入)され、その後オランダの焙煎業者に転売(より高い価格で輸出)されます。そのうえ、ドイツ連邦銀行は越境サービスやその他の物的商品が国境を越えないために貿易統計には記録されないものを記録します。

ドイツ連邦銀行は、個人(12,500ユーロ以上)、営利企業(12,500ユーロ以上)、海運会社(外国人相手のの収入と支出)、金融機関(証券取引、利払い)の4つのグループの月次報告義務を通じてデータを受け取ります。

さらに、ドイツ連邦銀行の数値は、連邦統計局の輸出物価指数の場合のように、基準年に関連して設定されていないユーロでの貨幣価値を表しています。

ドイツ輸入は、報告された月の輸入商品とサービスの量の前月に比べた変化を測定します。輸入に関する情報は、ドイツの貿易活動と輸入品の需要を評価するために使用されます。

輸出入の価格は交易条件に含まれており、これは国際競争における経済の強さの基準となります。輸出物価と比較して輸入物価が下落すると、交易条件は改善されます。これは経済にとってプラスと見なされ、通貨にプラスの影響を与える可能性があります。しかし、輸入価格の上昇はインフレを増大させ、これは短期的には通貨にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ輸入前月比 (Germany Imports m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-1.2%
1.0%
3.1%
9月 2025
3.1%
0.0%
-1.4%
8月 2025
-1.3%
-0.7%
7月 2025
-0.1%
1.3%
4.2%
6月 2025
4.2%
0.7%
-3.9%
5月 2025
-3.8%
-0.5%
2.2%
4月 2025
3.9%
-1.4%
-1.4%
3月 2025
-1.4%
2.6%
0.5%
2月 2025
0.7%
-0.1%
5.0%
1月 2025
1.2%
0.8%
1.6%
12月 2024
2.1%
0.0%
-2.7%
11月 2024
-3.3%
-3.9%
-0.3%
10月 2024
-0.1%
0.8%
2.0%
9月 2024
2.1%
-3.5%
-2.6%
8月 2024
-3.4%
-0.9%
5.3%
7月 2024
5.4%
3.4%
0.2%
6月 2024
0.3%
-3.2%
-5.5%
5月 2024
-6.6%
0.9%
1.2%
4月 2024
2.0%
2.5%
0.5%
3月 2024
0.3%
-1.7%
3.0%
2月 2024
3.2%
1.5%
3.3%
1月 2024
3.6%
-2.0%
-6.7%
12月 2023
-6.7%
-2.1%
1.5%
11月 2023
1.9%
0.7%
-1.1%
10月 2023
-1.2%
0.9%
-1.9%
9月 2023
-1.7%
-3.2%
-0.3%
8月 2023
-0.4%
3.0%
-1.3%
7月 2023
1.4%
-0.2%
-3.2%
6月 2023
-3.4%
-2.4%
1.4%
5月 2023
1.7%
3.1%
-0.1%
4月 2023
-1.7%
0.1%
-5.5%
3月 2023
-6.4%
-0.9%
4.4%
2月 2023
4.6%
1.2%
-1.4%
1月 2023
-3.4%
-0.1%
-5.6%
12月 2022
-6.1%
-0.6%
-3.2%
11月 2022
-3.3%
1.3%
-2.4%
10月 2022
-3.7%
-0.4%
-2.2%
9月 2022
-2.3%
-0.7%
4.9%
8月 2022
3.4%
1.2%
0.1%
7月 2022
-1.5%
-0.6%
0.1%
6月 2022
0.2%
-0.6%
3.2%
5月 2022
2.7%
2.9%
3.5%
4月 2022
3.1%
-2.7%
3.2%
3月 2022
3.4%
-1.2%
4.7%
2月 2022
4.5%
17.6%
-4.0%
1月 2022
-4.2%
0.3%
4.0%
12月 2021
4.7%
-2.0%
3.4%
11月 2021
3.3%
4.2%
5.2%
10月 2021
5.0%
-2.7%
0.4%
9月 2021
0.1%
-2.1%
2.1%
