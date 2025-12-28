カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ドイツ卸売物価指数前月比 (Germany Wholesale Price Index m/m)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ連邦統計局 (Federal Statistical Office of Germany)
セクター
価格
0.3% 0.0%
0.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

卸売物価指数(WPI)は、国内の卸売業者によって販売(生産または輸入)された商品の価格の変化を、これらの販売が、再販業者、加工業者、またはその他の卸売顧客との契約など、卸売機能の一部である限りにおいて測定します。この指数は、各報告月の5日に、月ごとに商品の代表サンプル(いわゆる価格代表)について収集された価格変動数値(平均測定値)の加重平均として計算されます。基準年の売上シェアは、指数の重みとして機能します。

消費税を除く、物品税(例: 鉱油税、タバコ税)およびその他の法定税(例: 鉱物油製品の株式拠出)を含む実効価格(希望小売価格、基準価格、平均収入ではない)は、64経済部門の1,200報告点に対して計算されています。卸売市場や商品取引所の価格は、一部の食品にも使用されています。

指数は、いわゆるラスパイレス方式に従って計算されます。これは、指数が新しい基準年に変換されるまで、現在の基準年の計量値が変更されないことを意味します。次の基準年は2020年で、現在の基準年の前の最後の基準年は2010年でした。

卸売価格指数(WPI)前月比は、報告月の前月と比較した価格の変動を反映しています。指数値の上昇は小売売上高と消費支出の増加を示し、ユーロの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ卸売物価指数前月比 (Germany Wholesale Price Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.3%
0.0%
0.3%
10月 2025
0.3%
0.0%
0.2%
9月 2025
0.2%
-0.6%
8月 2025
-0.6%
0.2%
-0.1%
7月 2025
-0.1%
-0.1%
0.2%
6月 2025
0.2%
-0.2%
-0.3%
5月 2025
-0.3%
0.3%
-0.1%
4月 2025
-0.1%
0.3%
-0.2%
3月 2025
-0.2%
0.3%
0.6%
2月 2025
0.6%
0.4%
0.9%
1月 2025
0.9%
0.0%
0.1%
12月 2024
0.1%
0.0%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.0%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.5%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
-0.1%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
-0.1%
0.3%
7月 2024
0.3%
-0.1%
-0.3%
6月 2024
-0.3%
0.0%
0.1%
5月 2024
0.1%
-0.1%
0.4%
4月 2024
0.4%
-0.2%
0.2%
3月 2024
0.2%
-0.2%
-0.1%
2月 2024
-0.1%
-0.2%
0.1%
1月 2024
0.1%
-0.2%
-0.6%
12月 2023
-0.6%
-0.1%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
-0.1%
-0.7%
10月 2023
-0.7%
-1.2%
0.2%
9月 2023
0.2%
-1.3%
0.2%
8月 2023
0.2%
-1.4%
-0.2%
7月 2023
-0.2%
-1.4%
-0.2%
6月 2023
-0.2%
-1.2%
-1.1%
5月 2023
-1.1%
-1.0%
-0.4%
4月 2023
-0.4%
-0.9%
0.2%
3月 2023
0.2%
-1.1%
0.1%
2月 2023
0.1%
-1.3%
0.2%
1月 2023
0.2%
-1.3%
-1.6%
12月 2022
-1.6%
-1.4%
-0.9%
11月 2022
-0.9%
1.1%
-0.6%
10月 2022
-0.6%
3.0%
1.6%
9月 2022
1.6%
1.1%
0.1%
8月 2022
0.1%
-0.6%
-0.4%
7月 2022
-0.4%
2.3%
0.1%
6月 2022
0.1%
-0.3%
1.0%
5月 2022
1.0%
3.4%
2.1%
4月 2022
2.1%
7.6%
6.9%
3月 2022
6.9%
1.8%
1.7%
2月 2022
1.7%
1.1%
2.3%
1月 2022
2.3%
0.6%
0.2%
12月 2021
0.2%
1.2%
1.3%
11月 2021
1.3%
1.0%
1.6%
10月 2021
1.6%
0.5%
0.8%
