卸売物価指数(WPI)は、国内の卸売業者によって販売(生産または輸入)された商品の価格の変化を、これらの販売が、再販業者、加工業者、またはその他の卸売顧客との契約など、卸売機能の一部である限りにおいて測定します。この指数は、各報告月の5日に、月ごとに商品の代表サンプル(いわゆる価格代表)について収集された価格変動数値(平均測定値)の加重平均として計算されます。基準年の売上シェアは、指数の重みとして機能します。

消費税を除く、物品税(例: 鉱油税、タバコ税)およびその他の法定税(例: 鉱物油製品の株式拠出)を含む実効価格(希望小売価格、基準価格、平均収入ではない)は、64経済部門の1,200報告点に対して計算されています。卸売市場や商品取引所の価格は、一部の食品にも使用されています。

指数は、いわゆるラスパイレス方式に従って計算されます。これは、指数が新しい基準年に変換されるまで、現在の基準年の計量値が変更されないことを意味します。次の基準年は2020年で、現在の基準年の前の最後の基準年は2010年でした。

卸売価格指数(WPI)前月比は、報告月の前月と比較した価格の変動を反映しています。指数値の上昇は小売売上高と消費支出の増加を示し、ユーロの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

