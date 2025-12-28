鉱工業生産指数は、報告月の前月と比較したドイツの製造業の生産高を測定しています。その周期性、迅速性および経済活動別の詳細な内訳によって、この指数は経済発展の中心的かつ最新の指標となります。

50人以上の従業員を擁する企業では、連邦州の統計局が6,000を超える製品の月産量を値と数量で調査しています。20人以上の従業員を擁する企業の貢献は四半期ごとに集められ、月次指数は含まれています。決定された数値は翌月の25日に連邦統計局に提出されます。これはドイツの工業生産の価値の80％を対象とし、総生産価値シェアつきの経済部門指数にまとめられます。

4桁の活動指数は、総生産指数、基準年における製造業の総価値における各経済活動の要素費用で追加された総価値の割合までの経済活動のより高い集計に使用されます(3桁、2桁、メイングループ)。これらの付加価値は、製造業の年間原価構造調査から得られたもので、月次生産指数の品質を向上させるために、活動ごとに対応する四半期生産指数のレベルに調整されます。

現在の月次生産指数は暫定的なものであり、まだ10％弱の見積もりを含んでいます。この状態での指数の有意性の質を向上させるために、予想される修正の必要性は暫定結果の計算に統合されています。月次指数を四半期指数に調整した結果生じる修正の必要性は、現在、年平均で0.5％未満です。

生産指数では、従業員数が20人未満の企業の生産高は考慮されていません。さらに、生産指数は、製品の分類の対象となる持ち株の生産額のうちのその部分のみを表します。そのため、貿易、輸送、サービスなどの非工業的活動や現在の商品分類に含まれていない物理生産の一部からの生産額は、欠落しています。

製造業の製造業生産指数前月比は、報告月の生産指数の前月と比較した平均変化を反映しています。鉱工業生産の伸びはユーロの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

