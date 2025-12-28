経済指標カレンダー
マークイットドイツ建設購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))
|低
|45.2
|
42.8
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
45.2
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ドイツの建設業PMI(購買担当者景気指数)はIHSマークイットによって編集および公開されます。 この指標は、建設部門の購買担当者の活動レベルを示します。
購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。 したがって、状況が良くなるか悪くなるかを最初に確認するのは彼らです。 調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。
PMIの計算は、GDPに最も貢献している150以上の国内建設会社の購買担当者に送付されたアンケートへの毎月の回答から収集されたデータに基づいています。 担当者は、国内建設部門のビジネス及び経済状況を特徴づけるよう依頼されます。 調査では、次の経済的変数を対象とします。
- 一般的な事業活動
- 住宅建設活動
- 商業建設活動
- 土木工学活動
- 新規注文
- 雇用
- 購入数量
- 仕入れ先の納期
- 投入価格
- 下請け業者との作業(活動、可用性、料金、品質)
- 短期的な将来の生産
回答者は、改善した/悪化した/変化していないかを示す相対的な推定値を提供するよう求められます。 この指数は季節調整されています。 調査された企業には個別の重みが与えられます。 50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。 50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。
PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、 建設部門全体の運用情報が提供されています。 これは、建設部門の活動とインフレの先行指標と解釈されます。 建設業PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、ユーロ相場に対してプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
"マークイットドイツ建設購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用