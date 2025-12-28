失業者数を記録する方法は複数ありますが、それぞれ失業者の定義が異なります。それらは、データ収集、求職方法、およびミニジョブの定義において異なります。

連邦統計局のILO雇用統計では、雇用状況に応じた人口の差別化のために国際労働機関(ILO)によって策定された国際的に認められ適用された基準が使用されます。失業データの出所は労働力調査で、ドイツではこれは毎月35,000人が調査されるマイクロセンサスに統合されています。ドイツの社会規範(Szialgesetzbuch von Deutschland、SGB)に従った数値は、雇用機関および職業センターのビジネスデータから得られます。これらの規制によると、関係当局によって登録されている場合、その人は失業しているかまたは活動的です。2007年1月現在、別々の手続で収集または送信された失業データは、失業と就職活動の個々のエピソードが重複することなく一貫した方法で進展するように、BA統計に統合されています。

失業者数の変化数は、前月と比較して失業者数がどれだけ変化したかを示しています。この値は季節調整されています。

労働市場の数値は、最も重要な経済指標の1つです。しかし、これは経済の動きから数ヶ月遅れるので、動きを示すのではなく確認するものとなります。それにもかかわらず、失業率の低下はユーロにプラスの影響を与える可能性があります。

