経済指標カレンダー
ドイツ経常収支n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)
経常収支n.s.a. は、指定された月の商品、サービス、金利の支払いの輸出入の差額を反映します。この指数には、純貿易収支(輸出 - 輸入)、純利益(金利、配当)、送金による支払い(外国税額など)が含まれます。指標値の上昇はユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ドイツ経常収支n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
€14.8 B
€14.3 B
€15.8 B
9月 2025
€18.6 B
€9.2 B
€9.5 B
8月 2025
€8.3 B
€7.6 B
€15.6 B
7月 2025
€14.8 B
€20.5 B
€17.1 B
6月 2025
€18.6 B
€29.0 B
€7.5 B
5月 2025
€9.6 B
€9.0 B
€23.5 B
4月 2025
€23.5 B
€19.4 B
€32.9 B
3月 2025
€34.1 B
€27.1 B
€26.3 B
2月 2025
€20.0 B
€15.4 B
€15.0 B
1月 2025
€11.8 B
€17.9 B
€20.9 B
12月 2024
€24.0 B
€18.3 B
€21.9 B
11月 2024
€24.1 B
€17.4 B
€13.7 B
10月 2024
€12.5 B
€18.5 B
€21.3 B
9月 2024
€22.6 B
€15.1 B
€17.1 B
8月 2024
€14.4 B
€19.9 B
€17.7 B
7月 2024
€16.0 B
€25.6 B
€20.6 B
6月 2024
€23.2 B
€26.3 B
€18.3 B
5月 2024
€18.5 B
€29.9 B
€25.1 B
4月 2024
€25.9 B
€29.1 B
€27.8 B
3月 2024
€27.6 B
€31.0 B
€28.7 B
2月 2024
€29.8 B
€30.1 B
€28.0 B
1月 2024
€29.7 B
€32.1 B
€31.6 B
12月 2023
€31.4 B
€25.6 B
€30.5 B
11月 2023
€30.8 B
€21.7 B
€20.0 B
10月 2023
€21.4 B
€21.2 B
€28.0 B
9月 2023
€28.1 B
€21.9 B
€22.8 B
8月 2023
€16.6 B
€5.3 B
€18.8 B
7月 2023
€18.7 B
€18.6 B
€28.4 B
6月 2023
€29.6 B
€15.1 B
€8.2 B
5月 2023
€8.9 B
€35.2 B
€22.3 B
4月 2023
€21.8 B
€21.6 B
€30.5 B
3月 2023
€32.4 B
€11.8 B
€22.5 B
2月 2023
€22.6 B
€23.7 B
€17.0 B
1月 2023
€16.2 B
€23.7 B
€25.6 B
12月 2022
€24.3 B
€11.0 B
€17.4 B
11月 2022
€16.9 B
€18.5 B
€5.7 B
11月 2022
€16.9 B
€4.7 B
€5.7 B
10月 2022
€5.9 B
€7.5 B
€14.8 B
9月 2022
€14.8 B
€10.6 B
€0.6 B
8月 2022
€0.6 B
€8.2 B
€5.4 B
7月 2022
€5.0 B
€10.2 B
€14.3 B
6月 2022
€16.2 B
€10.9 B
€2.5 B
5月 2022
€2.5 B
€16.2 B
€8.9 B
4月 2022
€7.4 B
€19.3 B
€18.7 B
3月 2022
€18.8 B
€28.6 B
€21.1 B
2月 2022
€20.8 B
€17.5 B
€12.4 B
1月 2022
€11.0 B
€24.6 B
12月 2021
€23.9 B
€24.5 B
€18.5 B
11月 2021
€18.9 B
€14.7 B
€17.6 B
10月 2021
€15.4 B
€19.0 B
€20.0 B
