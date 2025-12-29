wd.Multi_ClockPrice lite!'は'wd.Multi_ClockPrice'のライト版で、チャート上にサーバー時間と買値を視覚的に表示します。 PCの時計と数秒ごとに同期し、MT5がオフラインの場合でもシームレスな更新が可能です。 リアルタイムの買値が表示され、価格情報のニーズに効率的に応えます。 指定したサブウィンドウに情報ラベルを配置し、必要に応じてポジションを調整します。

すべてのチャートシンボルをEAがアタッチされているチャートのシンボルに同期させる。