Tillson T3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Tillson T3の楽しい実装です。この実装の特徴は、ボンネットの下で6本のEMAを計算することですが、そのために補助的な指標バッファを使用しないことで、パフォーマンスが著しく向上しています。
AlgoForgeのリポジトリ（そこのソースコードはいくつかのファイルに分割されているので読みやすい）:https://forge.mql5.io/boyvlad/tillson-t3/
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/66616
