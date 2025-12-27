私たちのファンページに参加してください
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - MetaTrader 5のためのスクリプト
ビュー:
- 37
評価:
-
パブリッシュ済み:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47855
ボリンジャーバンドをベースにしたシンプルなインジケーターで、赤と緑の色でバンド幅の縮小と拡大が表示されます。Open Trade
この関数は、取引開始のメインロジックを実行します。 シンボル情報とユーザーによって提供されたパラメータに基づいて、開始価格、利食いレベル、損切りレベルを計算します。 シンボル、数量、注文タイプ、偏差、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引要求（MqlTradeRequest）を準備します。 OrderSend 関数を呼び出して操作要求を送信し、結果を取得します。 SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルのフィリングポリシーに基づいて、注文のフィリングタイプ（Fill または Kill、Immediate または Cancel、Return）を決定します。 GetMinTradeLevel 関数： フリーズレベルとシンボルのストップレベルに基づいて、最小操作レベルを計算します。 最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。
すべてのチャートシンボルをEAがアタッチされているチャートのシンボルに同期させる。wd.Multi_ClockPrice lite!
wd.Multi_ClockPrice lite!'は'wd.Multi_ClockPrice'のライト版で、チャート上にサーバー時間と買値を視覚的に表示します。 PCの時計と数秒ごとに同期し、MT5がオフラインの場合でもシームレスな更新が可能です。 リアルタイムの買値が表示され、価格情報のニーズに効率的に応えます。 指定したサブウィンドウに情報ラベルを配置し、必要に応じてポジションを調整します。