記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
COLLECT ALL INDICATORS DATA - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 13
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Collect All Indicators スクリプト
このスクリプトは、すべてのMQL5ビルトイン指標バッファを収集し、分析用にCSVファイルに保存します。
ボリンジャーバンド（BB）：
- BB_BASE_LINE： ボリンジャーバンドのベース（中心）ライン。
- BB_UPPER_BAND: ボリンジャーバンドの上限バンド。
- BB_LOWER_BAND： ボリンジャーバンドの下限バンド。
その他のインディケータ：
- ADX-MAIN_LINE: 平均方向性指数(ADX)のメインライン。
- ADX-PLUSDI_LINE: ADXの正の方向性を表す線。
- ADX-MINUSDI_LINE: ADXの負の方向性を表す線。
一般的な指標：
- DEMA: 二重指数移動平均。
- FRAMA: フラクタル適応移動平均。
- MA: 移動平均。
- SAR： パラボリックSAR。
- StdDev： 標準偏差。
- TEMA： トリプル指数移動平均。
- ViDyA： 可変指数ダイナミック平均。
オシレーター：
- ATR: 平均トゥルーレンジ。
- BearsPower： ベアーズパワー。
- BullsPower： ブルズパワー。
- Chainkin: チェーンキンオシレーター。
- CCI： コモディティチャネルインデックス。
- デマーカー： デマーカー。
- フォース： フォース指数。
- MACD-MAIN_LINE: 移動平均収束線(MACD)のメインライン。
- MACD-SIGNAL_LINE: MACDのシグナルライン。
- モメンタム： モメンタム。
- OsMA: 移動平均のオシレーター(MACDから派生)。
- RSI: 相対力指数： 相対力指数。
- RVI-MAIN_LINE: 相対力指数(RVI)の本線。
- RVI-SIGNAL_LINE： RVIのシグナルライン。
- Stochastic-MAIN_LINE: ストキャスティクス・オシレーターの本線。
- Stochastic-SIGNAL_LINE: ストキャスティックス・オシレーターのシグナルライン。
- WPR ウィリアムズ・パーセント・レンジ。
ボリューム：
- AD: アキュムレーター・ディストリビューター。
- MFI: マネーフロー指数： マネーフロー指数。
- OBV: オンバランス・ボリューム。
- ティック・ボリューム： ティックボリューム。
ビル-ウィリアムズ：
- AC: アクセラレーター・オシレーター。
- Alligator-GATORJAW_LINE: アリゲーターの顎ライン。
- Alligator-GATORTEETH_LINE: アリゲーターの歯のライン。
- Alligator-GATORLIPS_LINE： アリゲーターの唇のライン。
- AO: オーサムオシレーター。
- Fractals-UPPER_LINE: フラクタルズのアッパーライン。
- Fractals-LOWER_LINE: Fractalsの下側のライン。
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: ゲーターオシレーターの上ヒストグラム： Gator Oscillator の上ヒストグラム。
- Gator-LOWER_HISTOGRAM: ゲーターオシレーターの下ヒストグラム： Gator Oscillatorの下ヒストグラム。
- BWMFI： Bill Williams Market Facilitation Index (ビル・ウィリアムズ市場円滑化指数)。
数値：
データセットの数値は、対応する各指標の計算値を表す。これらの数値には、価格、パーセンテージ、その他指標に応じた定量的な尺度が含まれる。
利用方法
このデータセットは、様々な金融分析や機械学習タスクに適している。様々な金融商品や時間枠にまたがる様々な指標の挙動を調べることができます。これらの機能を利用して、市場トレンドの予測、売買シグナルの特定、市場ダイナミクスに関する洞察のためのモデルを開発することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47755
