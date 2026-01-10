コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Horizontal Grid Controller - MetaTrader 5のためのインディケータ

Prival | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Rajesh Kumar Nait
ビュー:
16
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

キーイベントを使用した水平グリッドコントローラ

L - > グリッドポイントを増やす

K - > グリッドポイントを減らす

j - > グリッドポイントをデフォルトに戻す

また、実際のグリッドポイントサイズに関するコメントをチャートに表示します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47434

Envelopes beginner tutorial By William210 Envelopes beginner tutorial By William210

エンベロープ初心者向けチュートリアルでMQL5のコーディング方法を学ぶ

Candle Time Count Down Candle Time Count Down

現在のキャンドルのクローズまでの時間

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。