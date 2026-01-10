無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Horizontal Grid Controller - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Rajesh Kumar Nait
- ビュー:
- 16
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
キーイベントを使用した水平グリッドコントローラ
L - > グリッドポイントを増やす
K - > グリッドポイントを減らす
j - > グリッドポイントをデフォルトに戻す
また、実際のグリッドポイントサイズに関するコメントをチャートに表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47434
