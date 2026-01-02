コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Price Density - Market Noise Index - MetaTrader 5のためのインディケータ

Wissam Hussein
パブリッシュ済み:
このインディケータは、市場のノイズを正確に数値化し、トレーダーがボラティリティの高い期間と低い期間を区別できるよう支援します。

チャート上にグラフィカルに表示されるため、解釈しやすく、迅速な意思決定が可能。


    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47690

