Price Density - Market Noise Index - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータは、市場のノイズを正確に数値化し、トレーダーがボラティリティの高い期間と低い期間を区別できるよう支援します。
チャート上にグラフィカルに表示されるため、解釈しやすく、迅速な意思決定が可能。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47690
Input and output of onnx model
このスクリプトはONNXモデルの構造を検査するのに便利で、入力と出力、それらの名前、およびそれらのプロパティに関する洞察を提供する。特に、機械学習アプリケーションで使用されるONNXモデルの特徴を理解し、デバッグするのに役立つ。私の
グラフ表示では、テカナリシスはブレイクダウン（緑色）のローソク足の右側にトレンドラインを表します。ブレイクダウンの後、赤いラインに沿った動きが想定されます。
オンティック・マルチ
マルチシンボルのオンティック。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。