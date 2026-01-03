無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Candle Grids - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 24
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャートに矩形を描画し、入力のポイント値に基づいてカスタム・グリッドをプロットする。
グリッド描画に矩形範囲を使用するオプションを追加。true = 矩形範囲を使用、false = カスタムポイントを使用。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47606
ショートネームまでの期間
この関数は、タイムフレームの短縮名を教えてくれる。 例："PERIOD_M1 "の代わりに "M1"オンティック・マルチ
マルチシンボルのオンティック。
Adaptive Moving Average (AMA)
適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。