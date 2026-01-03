コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candle Grids - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rajesh Kumar Nait
チャートに矩形を描画し、入力のポイント値に基づいてカスタム・グリッドをプロットする。

グリッド描画に矩形範囲を使用するオプションを追加。true = 矩形範囲を使用、false = カスタムポイントを使用。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47606

